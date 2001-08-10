На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя муниципального предприятия, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, что в период с декабря 2012 года по апрель 2021 года подсудимая, являясь руководителем муниципального предприятия, оказывающего коммунальные услуги жителям сёл Охинского муниципального округа, вступив в преступный сговор с главным бухгалтером этого же предприятия (в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путём внесения недостоверных данных в бухгалтерский учёт присваивала денежные средства, поступающие от населения за коммунальные услуги, а также в качестве субсидий из местного бюджета.

В результате указанных действий муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму 94,3 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследовалось УФСБ России по Сахалинской области.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления не признала, однако в рамках судебного следствия государственным обвинителем представлены достаточные доказательства, подтверждающие её виновность.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил заявленный на досудебной стадии уголовного судопроизводства иск муниципального образования о взыскании с неё и главного бухгалтера предприятия суммы причинённого ущерба в размере 94,3 млн. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.