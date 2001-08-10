Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В честь Дня всех влюблённых в главной авиагавани региона провели акцию для пассажиров. На стойках регистрации разместили открытки в виде сердец и предложили путешественникам оставить на них свои отзывы и пожелания, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Чтобы узнать мнение как можно большего числа людей, аэровокзал подготовил около 1 000 брендированных валентинок. Лицевую сторону алых сердец украсил символ авиагавани – геотег. На обороте дизайнеры оставили свободные строки, которые можно заполнить словами или милым рисунком. По желанию взять открытки можно при регистрации, оставить их на память команде аэровокзала – на втором этаже. Для этого в зоне паспортного контроля оборудовали большую коробку.

С идеей провести такую акцию выступили сотрудники службы организации пассажирских перевозок – те специалисты, которые каждый день проводят в общении с путешественниками и помощи им. Все организационные вопросы команда также взяла на себя.

«Раньше в день всех влюблённых принято было поздравлять только свои вторые половинки, но в последние годы мы используем эту дату, чтобы выразить признательность друзьям, семье, коллегам. Нам было интересно узнать, что пассажиры думают о нашей работе, об аэровокзале в целом. Положительные отзывы всегда вдохновляют и мотивируют сотрудников. Думаю, и самим путешественникам было приятно с самого утра поделиться теплом с другими людьми. Такие акции делают нас добрее и ближе друг ко другу», – отметила начальник службы организации пассажирских перевозок АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Ирина Дё.

С утра к акции присоединились пассажиры, вылетающие в Москву, Новосибирск и Александровск-Сахалинский. В течение дня их список пополнят те, кто запланировал путешествия в Красноярск, Владивосток, Благовещенск, Советскую Гавань, Шахтёрск.

«Я с удовольствием заполнила свою валентинку! Мне захотелось поблагодарить девочек-агентов нашего аэровокзала. Они всегда так приветливы, вежливы, внимательны. Талончики выдают быстро, готовы объяснить, если что-то непонятно, никогда не откажут и слова грубого не скажут. Спасибо им за это. Благодаря их работе мне у нас аэропорту всегда спокойно и приятно находиться», – поделилась впечатлениями пассажирка Валентина Ким.

В подобном формате мероприятия для пассажиров аэровокзал проводит регулярно. В конце январе вместе с сотрудниками «Музея Победы» воздушная гавань подготовила викторину, посвящённую 81-летию со дня снятия блокады Ленинграда. В декабре юные путешественники нарисовали несколько сотен открыток для экипажей, прибывающих в Южно-Сахалинск, в честь Международного Дня гражданской авиации. С помощью таких мероприятий сотрудники аэровокзального комплекса привлекают внимание гостей и жителей региона к актуальным темам.