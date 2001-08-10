В Южно-Сахалинске меняют поврежденные люки водопроводных и канализационных колодцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты компании меняют крышки люков водопроводных и канализационных колодцев, которые были повреждены тяжелой техникой при расчистке города от снега, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Сахалин.

Это плановые мероприятия водоканала. В этом году для замены приобрели около 200 новых чугунных крышек. Традиционно большая их часть меняется именно в зимние месяцы и начале весны. Это связано со спецификой островного региона и обилием снега, выпадающего в это время в связи с циклонами.

Компания также напоминает, что колодцы в Южно-Сахалинске относятся к разным организациям. Кроме водоканала, они могут принадлежать предприятиям энергетики, связи или быть ливневыми. Но как бы то ни было, горожане могут обращаться в «РВК-Сахалин» в случае обнаружения поврежденной или отсутствующей крышки люка. Специалисты компании выедут на место и определят принадлежность. В случае, если колодец по указанному адресу находится в ведении других структур, «РВК-Сахалин» их об этом оперативно проинформирует.

«Мы обращаемся к жителям Южно-Сахалинска с просьбой быть внимательными на улицах и дворах. Каждый открытый люк – это потенциальная опасность. Поэтому просим сообщать в компанию об открытых колодцах или поврежденных люках. Неравнодушие горожан поможет предотвратить несчастный случай или ДТП», - подчеркнул генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

Сообщить об открытых колодцах можно по телефонам: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25. Сотрудники предприятия работают круглосуточно, включая выходные дни. Кроме того, соответствующая функция есть и на сайте компании. На главной странице размещена кнопка «Сообщи об открытом люке» (стилизованная иконка красного цвета). Нажав на которую можно оставить адрес опасного объекта, а также приложить фотографию (это ускорит поиск владельца колодца). Все обращения в оперативном порядке передаются для устранения.