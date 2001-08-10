Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале проведена дополнительная индексация пенсий до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%, согласно данным Росстата. Ранее в соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года страховые пенсии сахалинцев и курильчан в январе этого года увеличены на 7,3 %, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.

Отделение СФР по Сахалинской области направляет пенсионерам проиндексированные до этого показателя выплаты уже в феврале. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %.

Размер фиксированной выплаты увеличен до 8 907,70 рублей, стоимость одного пенсионного коэффициента до 145,69 рублей. Для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет фиксированная выплата составила 17 815,40 рублей.

«Все необходимые перерасчеты сделаны автоматически, в беззаявительном порядке. Отделением Социального фонда России по Сахалинской области проведена вся необходимая работа для дополнительного повышения пенсий в соответствии с принятым решением Президента и поручением Правительства», – отметил заместитель управляющего региональным Отделением Наталья Антонюк.

Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. Это значит, что повышение обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы.

Если у вас остались вопросы, вы можете получить консультации по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 и в клиентских службах ОСФР по Сахалинской области