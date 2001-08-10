Почти треть работников Дальнего Востока признались, что у них был роман с коллегой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29% дальневосточников признались, что у них случался роман с коллегой на работе, причем у некоторых даже не один раз. Это в рамках опроса соискателей накануне Дня всех влюбленных выяснили эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Каждый второй руководитель заводит служебный роман

Почти треть респондентов из Дальневосточного ФО (29%) подтвердили, что заводили романы на работе. Чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (53%), работники сферы туризма и ресторанов (42%), а также менеджеры по продажам (41%). Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в сфере науки и образования (только 21%). Среди женщин о таком опыте рассказали только 28%, а среди мужчин — 34%.

51% из тех дальневосточников, у кого был роман на работе, поделились, что это случалось лишь однажды, еще у 49% — несколько раз. Доля тех, у кого было несколько служебных романов, наиболее высока среди высшего и среднего менеджмента (57%), ИТ-специалистов и работников транспортно-логистической сферы (по 53%).

Как показал опрос, служебные романы почти одинаково часто случаются между коллегами из одного отдела и из разных — 51% и 49%, соответственно.

Любовь на работе редко кончается браком

Каждый шестой служебный роман в итоге приводил к увольнениям: 11% местных жителей рассказали, что искать другую работу пришлось только одному из пары, 4% — что новая работа потребовалась обоим. Но в большинстве случаев (79%) у таких историй нет никаких последствий: влюбленные продолжают работать в одной компании либо в одном отделе.

Близкие отношения между коллегами редко оканчиваются созданием семьи — так, 70% из тех, у кого были романы на работе, в итоге расстались. Поженились только 15%, а еще 15% влюбленных коллег продолжают встречаться.

40% опрошенных отмечают, что руководство их компании в целом нейтрально относится к возникновению «неуставных отношений» между сотрудниками. В 8% случаев топ-менеджмент однозначно негативно оценивает такую связь, в 5% — позитивно. Остальные затруднились ответить.

Плюсы и минусы романов с коллегой

Больше половины — 58% респондентов из ДФО — считают, что у романов между коллегами нет никаких плюсов. Среди остальных 24% отмечают, что в такой паре всегда есть общие темы для разговора, 18% — что можно проводить вместе больше времени, 10% — что в таких парах меньше поводов для ревности. И лишь 5% опрошенных уверены, что такие отношения помогают построить карьеру.

В то же время в отсутствии недостатков у служебных романов не сомневаются только 20% респондентов. 45% считают, что столь тесные отношения на работе являются поводом для сплетен, 33% уверены, что это мешает строить карьеру. 23% опрошенных добавляют, что в таких отношениях люди быстро устают друг от друга.