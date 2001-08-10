Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2025
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

118 сейсмособытий зафиксировали за сутки в районе вулкана Безымянный на Камчатке

118 сейсмособытий зафиксировали за сутки в районе вулкана Безымянный на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке продолжает бушевать вулкан Безымянный. Специалисты отмечают, что за прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий, пишет ТК "41 Регион".

"В темное время суток мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана", - сообщили представители Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Напомним, ранее вулканологи сообщали, что мощное извержение Безымяншого может произойти в ближайшие дни. Возможны пепловые выбросы до 15 000 метров над уровнем моря.

Местных жителей и туристов просят пока не приближаться к исполину. Это может быть опасно для жизни и здоровья.

 

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