В Невельском районе прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 февраля лавиноопасно на территории Невельского района, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

В администрацию муниципального округа и соответствующим службам были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию на возможные последствия.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, находятся в состоянии готовности к реагированию.

Кроме того, обстановка по лавинной опасности будет находиться на постоянном контроле со стороны Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.