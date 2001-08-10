В Невельском районе прогнозируется лавинная опасность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 февраля лавиноопасно на территории Невельского района, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.
В администрацию муниципального округа и соответствующим службам были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию на возможные последствия.
Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, находятся в состоянии готовности к реагированию.
Кроме того, обстановка по лавинной опасности будет находиться на постоянном контроле со стороны Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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