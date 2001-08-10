Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2025
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16:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Невельске дети призвали водителей не нарушать Правила дорожного движения

В Невельске дети призвали водителей не нарушать Правила дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках профилактических мероприятий «Безопасность детства» и «Зимняя дорога» сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних и отрядами юных инспекторов движения в городе Невельске провели профилактическую акцию «Соблюдай! Уступай! Уважай! Не нарушай!», рассказали ТИА "Острова" в автоинспекции.

Организаторы мероприятия призвали участников дорожного движения не нарушать Правила дорожного движения. В беседе с автолюбителями, полицейские рекомендовали соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Инспекторы ПДН напомнили, взрослым насколько важно и нужно своевременно обучать детей ориентированию в дорожной ситуации и призвали к обязательному использованию детских автокресел и ремней безопасности при перевозке пассажиров до 12 лет.

ЮИДовцы вручили каждому водителю памятку с классификацией детских удерживающих устройств, а также листовки с рекомендациями по особенностям вождения в зимний период.

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