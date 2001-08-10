Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2025
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14:14, | Новости общества Сахалина и Курил

На территории Северо-Курильского ожидается сильный снег и ветер

На территории Северо-Курильского ожидается сильный снег и ветер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 февраля на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег, ветер 27-32 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидрометра.

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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