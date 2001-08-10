Работник Смирныховского пожарно-спасательного отряда изготавливает охотничьи патроны для нужд СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дроны, MPV, мавики – эти слова для бойцов, проходящих службу в зоне СВО не простой звук, а реальная угроза для жизни. Благо, бороться с дронами наши солдаты давно научились, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Для эффективного поражения коварных «птичек» идеально подходят ружья, стреляющие охотничьими патронами, а как известно, боеприпасы при активных боевых действиях быстро кончаются.

Пополнить боезапас патронов помогают нашим бойцам охотники со всей России. Не остался в стороне и Подкорытов Антон Валерьевич, житель с. Победино, начальник караула уже четырнадцать лет работающий в Смирныховском пожарно-спасательном отряде. И конечно, Антон - опытный, лицензированный охотник.

«С самого детства отец брал меня на охоту, а как только я вернулся с армии, получил охотничий билет, с тех пор уже 18 лет хожу в лес», - делится воспоминаниями Антон

Свободное время Антон начал тратить на изготовление патронов после того, как его друг проходивший службу в зоне СВО рассказал об эффективной борьбе с дронами с помощью гладкоствольного оружия. Именно этот тип вооружения эффективен против дронов, так как в нём используются дробовые патроны, при выстреле которыми множество дробинок покрывают большую площадь, чем обычная пуля.

«Я использую третий номер дроби, делаю индивидуальную навеску, в зависимости от запроса, задачи и типа оружия. Ведь например ружья времён СССР выдержат не каждый патрон, а под более новые модели можно сыпать больше дроби и пороха», - разъясняет охотник

Все партии изготовленных патронов Антон Валерьевич отправляет военными бортами в зону СВО. В итоге ценный груз получает 39 сахалинская бригада, где боеприпасы распределяют по подразделениям, в зависимости от запросов. Среди сахалинских военнослужащих огнестрельные гостинцы так и называют - «Антохины патроны», отмечая их высокое качество и надёжность.

«Патроны из магазина не всегда лучшего качества, может быть недовес, а для ребят важен каждый выстрел. Поэтому я в зависимости от запроса, индивидуально подхожу к очередной партии, могу поиграться с навеской. И да, каждую партию я тестирую, тут нельзя ошибаться» – делится подробностями пожарный.

Уже больше десяти тысячи патронов сделал Антон, сам говорит: «перестал считать!». Таких результатов он добивается не без помощи других людей. Ему помогают охотники Смирныховского района, среди которых есть и его коллеги - пожарные из других частей. Они собирают деньги на расходные материалы или передают гильзы и патроны из своих запасов.

Большой вклад вносит организация «Союз женщин россии», они заказывают гильзы, нередко помогали найти часто отсутствующий, более востребованный шестнадцатый и двадцатые калибры. Среди помощников огнеборца и семья Евдокимовых, они оказали финансовую помощь для приобретения 1500 тысяч патронов двадцатого калибра.

Ну и конечно, не обходится и без моральной поддержки самых близких людей. Иногда, когда Антон засиживается за изготовлением боеприпасов, рядом появляется дочь, что-то подаёт, что-то придерживает, ну а если отец засиделся, ребёнок заботливо напоминает ему: «Папа, пора идти спать!»

О себе житель села Победино говорит с неохотой и скромно, не считает что делает что-то из ряда вон выходящее, всегда просит чтобы его не упоминали в благодарностях, но настаивает на том, чтобы добрые слова звучали в адрес тех, кто помогает ему

«Сейчас такое время, каждый помогает чем может. Я опытный охотник, у меня есть разрешение на изготовление, хранение и перевозку патронов, это дело я знаю очень хорошо, и ничего сложного в этом не вижу. Я делаю то, что должен»

Иногда Антон засиживается за изготовлением боеприпасов, до двух часов ночи, иногда неожиданно приходит информация, что совсем скоро будет авиа-борт в зону СВО, тогда пожарный не отходит от своего станка для снаряжения патронов по два-три дня в перерывах между несением службы.

Сложно себе представить, сколько жизней спасли и ещё спасут боеприпасы, изготовленные умелыми руками опытного охотника, заботливого отца и ценного работника Смирныховского пожарно-спасательного отряда Подкорытова Антона Валерьевича. Нет такой статистики.

Но есть слова благодарности от бойцов, сбитые дроны противника и новые запросы текстовых сообщениях и звонках:

«Ребята, привезите ещё Антохиных патронов!».