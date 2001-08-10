Тихоокеанское
информационное агентство
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12:43, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие тренируются сбивать воздушные цели "Иглой"

На Сахалине военнослужащие тренируются сбивать воздушные цели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают действия по уничтожению воздушных целей с помощью современного тренажера ПЗРК «Игла», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий» офицеры армейского корпуса ВВО отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

На данном этапе обучения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны ВВО выполняют только учебные (электронные) пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолеты, а также ударные беспилотники условного противника.

Военнослужащие подразделений ПВО успешно поразили все воздушные цели на различных высотах и дальностях.

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