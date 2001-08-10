На Сахалине военнослужащие тренируются сбивать воздушные цели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают действия по уничтожению воздушных целей с помощью современного тренажера ПЗРК «Игла», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий» офицеры армейского корпуса ВВО отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

На данном этапе обучения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны ВВО выполняют только учебные (электронные) пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолеты, а также ударные беспилотники условного противника.

Военнослужащие подразделений ПВО успешно поразили все воздушные цели на различных высотах и дальностях.