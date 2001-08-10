Сахалинским семьям с детьми стало проще получить единое пособие на новорожденного ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С января 2025 года вступили в силу новые правила оформления единого пособия. Увеличился размер выплаты сахалинским семьям, появились новые возможности в оформлении пособия на детей, а также установлены минимальные требования к доходу граждан, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.

С этого года семьям стало проще получить единое пособие на новорожденного ребенка. Если семья уже получает выплаты на старших детей, то Отделение СФР по Сахалинской области назначит единое пособие на новорожденного без заявления и проведения комплексной оценки нуждаемости. Пособие будет назначено до окончания срока выплат на других детей и в том же размере.

С 2025 года появилась возможность синхронизировать сроки назначения единого пособия на детей, если оно назначено на разные периоды. Чтобы пособия для всех детей были установлены на один и тот же срок, необходимо подать заявление на всех детей в последний месяц действия пособия на любого из них. В таком случае при оценке нуждаемости не будут учитываться выплаты единого пособия за предыдущие периоды, и срок его выплаты станет единым для всех детей.

Также были установлены минимальные требования к доходам семьи при назначении единого пособия. Теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь в расчетном периоде доход не менее 4 МРОТ — то есть минимум 89 760 рублей за 12 месяцев вне зависимости от формы занятости. Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в остальные месяцы расчетного периода человек не работал по уважительным причинам, такими как беременность, уход за ребенком до 1,5 лет и так далее.

По новым правилам при комплексной оценке нуждаемости Отделение СФР по Сахалинской области не будет учитывать государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Также не будут учитываться денежные средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

Еще одно изменение этого года касается переназначения пособия, если место жительства ребенка установлено судом. Если один из родителей уже получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия невозможно, однако если у второго родителя есть судебное решение, подтверждающее, что место жительства ребенка определено с ним, то по его заявлению пособие будет выплачиваться тому родителю, с которым фактически проживает ребенок.

С января размер единого пособия в Сахалинской области на детей составляет от 11 696, 50 до 23 393 рублей. Пособие для беременных женщин — от 13 144 до 26 288 рублей.

Если у вас остались вопросы, вы можете получить консультации в едином контакт-центре (8-800-100-00-01) и в клиентских службах Отделения СФР по Сахалинской области.