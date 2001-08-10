ВТБ нарастил портфель розничных сбережений в январе на 47 млрд рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Портфель розничных пассивов физлиц ВТБ в январе увеличился на 47 млрд рублей, прибавив 0,5%. Россияне открыли в ВТБ порядка 900 тысяч вкладов и 530 тысяч накопительных счетов. В то же время рынок, по оценке банка, в январе показал традиционное сезонное снижение - порядка 150 млрд рублей.
«ВТБ второй год подряд показывает рост пассивов физлиц даже в начале года. В январе спрос на вклады в банке продолжился после рекордного роста в декабре, тогда рост портфеля составил почти 900 млрд рублей. Время вкладчика сохраняется - рынок ждет сохранения ключевой ставки. Ожидаем, что в условиях ее значения в 21% рынок розничных пассивов покажет в этом году рост на тот же 21%», – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.
ВТБ прогнозирует, что по итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн. По оценке аналитиков банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода. Портфель розничных пассивов ВТБ сейчас превысил 10 трлн рублей, а к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:21 Вчера Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
08:52 6 Февраля Аэровокзал "Южно-Сахалинск" признан одним из лучших аэропортов страны
13:35 6 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал первый день чемпионата ВВО по биатлону
16:44 6 Февраля На территории двух районов Сахалинской области прогнозируется сильный снег, метель
10:21 Вчера Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
Выбор редакции
- 14:38 Вчера Сахалинцев приглашают на психологический практикум
- 12:58 11 Февраля На Сахалине в преддверии дня рождения Казимира Малевича пройдут Дни авангарда
- 10:43 10 Февраля Заповеднику "Курильский" сегодня исполнился 41 год
- 11:14 7 Февраля Аэровокзал "Южно-Сахалинск" увеличил объём грузовых перевозок на 52% по итогам января
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?