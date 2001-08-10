Что смотреть на День всех влюбленных: семь фильмов, чтобы поверить в любовь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 февраля во всем мире празднуют день влюбленных. Похожий праздник есть и в России — день Петра и Февронии, правда отмечается он несколько позднее - 8 июля. Оба этих праздника связывает атмосфера тепла, нежности и романтики, а иногда еще волнения и томительного ожидания. Что может быть лучше, чем провести уютный вечер 14 февраля с любимым человеком, мягким пледом и фильмом? Ну а если любимого человека нет, то самое время вдохновиться героями нашей подборки. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС собрали для вас семь романтических фильмов: от трогательных историй о неожиданной влюбленности до глубоких драм.

Танго на осколках

Жизнь Норы кажется идеальной до последней детали: работа корпоративным юристом, успешный брак и двое детей. Однако ее мир рушится со смертью мужа. Наружу всплывают подробности его тайной жизни — вторая квартира, молодая любовница и, самое неожиданное — занятия танго. Первые серии уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах KION и START.

Один день

Эмма – романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер – плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, и они…решили остаться друзьями. Мы увидим их в тот же день через год, через два... Но сколько лет должно пройти, чтобы они поверили в свою любовь и поняли, как много значил для них этот ОДИН ДЕНЬ?

Любовь зла

Добрый вор-домушник Макс идёт на последнее дело, чтобы вернуть долг бандитам. Красивая квартира, работы на полчаса. Неожиданно возвращается хозяйка — очаровательная, но почему-то заплаканная Ева. Оказывается, именно сегодня ей изменил жених! Едва Макс успевает спрятаться, как понимает: безутешной девушке нужна помощь. Она хочет устроить пожар из вещей бывшего и наложить на себя руки. Макс спасает Еву, и между молодыми людьми вспыхивает искра. Но впереди долгая ночь, и парочке предстоит выдержать натиск других незваных гостей: подруг, управдома, того самого жениха и Евиного папы — бывшего боксёра.

Зять

25 лет назад неразлучные друзья Антон и Олег летели по жизни на полной скорости и не пропускали ни одной юбки. Прошло время, Олег остепенился: скучная работа, походы по врачам, жена Ира и красавица-дочь Алёна, которую он всеми силами оберегает от таких вот донжуанов, каким был когда-то сам. Когда доченька приводит нового кавалера, Олег приходит в ужас: он узнаёт в мужчине изрядно потрёпанного друга юности. Супруга в восторге от галантного ухажёра дочери, но Олег-то знает правду! Он пойдёт на всё, чтобы разлучить парочку. Правда, сделать это, не раскрыв тайн бурной молодости, будет непросто.

Любви не бывает?

Катя необыкновенно хороша собой, умна и независима, у неё есть друзья и блестящая карьера. Вот только личная жизнь что-то совсем не клеится. Когда бойфренд изменяет ей, героиня решает, что с любовью покончено навсегда! Однажды на лестничной площадке она встречает заплаканную девушку. Её обидчик — Катин новый сосед, сердцеед и бабник Саша. Решив отомстить самоуверенному типу за всех обманутых женщин, она клянётся превратить его жизнь в кошмар. Саша тоже в долгу не остаётся. Разгорается настоящая битва полов, которая лишает покоя обоих участников. Но, как известно, от ненависти до любви…

Клиника счастья. Реалити

Знаменитая клиника из одноимённого сериала переезжает в реальную жизнь! Куда уходит страсть, а главное, как её вернуть, — узнают не только участники самого откровенного реалити, но и зрители, которые найдут в историях героев что-то для себя. У команды экспертов — врачей, психологов, сексологов — будет всего 3 дня, чтобы помочь реальным семейным парам вернуть радость секса и отношений. Гости шоу на себе испробуют самые неожиданные, чувственные, смелые практики, чтобы сквозь смех и слёзы лучше узнать себя и партнёра, и понять, что для них действительно важно. Ведь счастье любит, когда им занимаются.

Фото: KION