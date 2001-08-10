Аэровокзал "Южно-Сахалинск" готовится принять чемпионат "Профессионалы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 17 по 23 февраля на базе главной воздушной гавани островов пройдёт областной этап национального конкурса мастерства. В терминале свои навыки испытают студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа – будущие авиаторы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Сейчас в аэровокзальном комплексе запустили практические тренировки для участников турнира. Ранее, на лекциях они изучали законы, нормативные акты, рабочие технологии. В авиагавани знакомятся с оборудованием. Студенты осваивают правила досмотра с помощью интроскопов, стационарных и мобильных металлодетекторов, а также обслуживания пассажиров за автоматизированными стойками в зоне регистрации и у выходов на посадку.
«Благодаря сотрудничеству колледжа и аэровокзального комплекса наши студенты получили доступ к самому современному и технологичному оборудованию. Для ребят это и здорово, и сложно одновременно. В краткий срок им нужно освоиться с инструментами, с которыми профессионалы работают годами. С аэровокзалом мы готовим конкурсантов вместе уже второй год. В прошлом вместе мы добились участия нашей сборной в национальном финале и бронзовой медали чемпионата. Верю, в этот раз, работая вместе, мы достигнем больших высот», - подметила заведующая отделением «Сервис на воздушном транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа Анна Лещенко.
Транспортная безопасность (на воздушном транспорте)» и «Сервис на воздушном транспорте» - ключевые компетенции чемпионата. В этом году эксперты будут оценивать их отдельно, как и номинацию «Бортовой проводник». В 2023-м и ранее все три категории были объединены, участвовать в них можно было только командами. Новый формат позволяет участникам заявиться индивидуально, а силы и внимание сосредоточить на одной компетенции.
В роли тренеров и экспертов также сотрудники аэровокзального комплекса. Часть из них – выпускники чемпионата. Они не просто учат студентов работе с аппаратурой, а моделируют конкретные ситуации, с которыми ребята могут столкнуться во время конкурсных испытаний.
«Участие в «Профессионалах» в качестве тренеров помогает нашим сотрудникам усовершенствовать коммуникационные навыки и лидерские черты. После подготовки будущих чемпионов работники аэровокзала понимают, с помощью каких методов эффективнее передавать знания молодым специалистам, как быстрее погрузить их в производственные процессы, научить трудиться и на скорость, и на качество. Более того, конкурс формирует связи между студентами и персоналом воздушной гавани. Участвуя в подобных турнирах, мы укрепляем преемственность с будущим поколением авиаторов», - прокомментировала директор по персоналу аэровокзала «Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова.
Всего в этом году к чемпионату присоединился 21 участник. Оценивать их работу на базе аэровокзала будут менеджеры компетенций из Москвы. Победители регионального этапа получат право на участие в отборочном туре «Профессионалов». По предварительным данным, он пройдёт на Сахалине в апреле.
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