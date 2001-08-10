Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2025
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11:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Почта России рассказала, семена каких овощей и цветов заказывают сахалинцы

Почта России рассказала, семена каких овощей и цветов заказывают сахалинцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почта России проанализировала спрос на семена овощных и цветочных культур в отделениях Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

В рейтинг самых популярных семян для рассады овощей вошли морковь, томаты, огурцы, капуста и редис. Востребованными семенами огородных растений, используемых как пряность и в салатах, стали укроп, листовой салат и лук.

В цветниках приусадебных хозяйств преобладают бархатцы, настурция, георгины, эшшольция (калифорнийский мак) и астры.

По данным Почты России, в отделениях Сахалинской области объём ежегодных продаж семян для посева рассады превышает 150 000 упаковок. Сорта и культуры отобраны ведущими отечественными центрами селекции и семеноводств. В структуре спроса 82% занимают овощные культуры и травы, 18% - цветы.

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