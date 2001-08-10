Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2025
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11:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Неизвестный оформил кредит на жителя Южно-Сахалинска

Неизвестный оформил кредит на жителя Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 11 февраля в полицию обратился 55-летний житель Южно-Сахалинска с заявлением о мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Он сообщил, что 22 апреля неизвестное лицо, используя ранее принадлежавший ему номер телефона, получило доступ к его мобильному банку и оформило кредит на сумму 144 998 рублей от его имени.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ, в настоящее время проводятся следственные действия.

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