Неизвестный оформил кредит на жителя Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 11 февраля в полицию обратился 55-летний житель Южно-Сахалинска с заявлением о мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Он сообщил, что 22 апреля неизвестное лицо, используя ранее принадлежавший ему номер телефона, получило доступ к его мобильному банку и оформило кредит на сумму 144 998 рублей от его имени.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ, в настоящее время проводятся следственные действия.