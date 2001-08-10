Сахалинцев приглашают в музей Банка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Единственный музей Банка России, расположенный на островах, в 2024 году принял 1226 посетителей. Сотрудники Отделения регулятора по Сахалинской области провели 90 экскурсий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

Музей существует чуть больше года. Специалисты разработали для гостей четыре экскурсии и собрали больше 100 уникальных экспонатов. Под стеклами витрин — проволочные серебряные «чешуйки» времен правления Ивана III, монеты Российской империи и СССР, а также разные банкноты. В коллекции музея есть предметы обихода банковского служащего начала XX века, денежные суррогаты, старинный сейф и другие ценности.

«Летом 2025 года отделению Госбанка и банковской системе Сахалина и Курил исполнится 100 лет. Наш музей — это возможность прикоснуться к истории, увидеть и пощупать старинные экспонаты, прочувствовать дух времени, сидя за столом служащего Госбанка периода 1950-х годов», — рассказала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Елена Глен.

Сахалинцев и гостей острова ждут в музее Банка России в будние дни по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 47. Вход бесплатный, но по предварительной записи на сайте банка.