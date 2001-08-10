Выход на лед у побережья Сахалина запрещен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС» 12 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается сплоченный дрейфующий лед. Выход на лед запрещен, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.