Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2025
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13:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Выход на лед у побережья Сахалина запрещен

Выход на лед у побережья Сахалина запрещен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС» 12 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается сплоченный дрейфующий лед. Выход на лед запрещен, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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