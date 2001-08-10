Тихоокеанское
информационное агентство
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10:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Поронайского муниципального округа Андрей Шенцов представил Сахалинскую область на "Школе мэров"

Вице-мэр Поронайского муниципального округа Андрей Шенцов представил Сахалинскую область на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Республике Саха (Якутия) прошел третий очный образовательный модуль программы «Школа мэров».
 
Андрей Шенцов отметил, что программа помогает формировать новые управленческие подходы для развития района.
 
- Опыт Якутии уникален, потому что большая часть региона расположена в зоне вечной мерзлоты. Несмотря на это, местные органы самоуправления и правительство региона находят способы сделать жизнь людей в муниципальных образованиях лучше. Результат их работы показывает, что любые проблемы можно решить. Главное, правильно оценивать свои ошибки и искать возможности для решения социально-экономических вызовов, 
- отметил Андрей Шенцов.
 
Он добавил, что «Школа мэров» позволяет участникам не только изучать готовые кейсы, но и обмениваться опытом с коллегами из других регионов. Такой подход позволяет найти решение для проблем, стоящих перед муниципальной властью.

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