Вице-мэр Поронайского муниципального округа Андрей Шенцов представил Сахалинскую область на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Республике Саха (Якутия) прошел третий очный образовательный модуль программы «Школа мэров».

Андрей Шенцов отметил, что программа помогает формировать новые управленческие подходы для развития района.

- Опыт Якутии уникален, потому что большая часть региона расположена в зоне вечной мерзлоты. Несмотря на это, местные органы самоуправления и правительство региона находят способы сделать жизнь людей в муниципальных образованиях лучше. Результат их работы показывает, что любые проблемы можно решить. Главное, правильно оценивать свои ошибки и искать возможности для решения социально-экономических вызовов,

- отметил Андрей Шенцов.

Он добавил, что «Школа мэров» позволяет участникам не только изучать готовые кейсы, но и обмениваться опытом с коллегами из других регионов. Такой подход позволяет найти решение для проблем, стоящих перед муниципальной властью.