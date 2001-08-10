"Единая Россия" дала старт акции "Тепло для Героя" в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня защитника Отечества Сахалинская область присоединилась к традиционной акции «Тепло для Героя», которую партия «Единая Россия» проводит по всей стране уже третий год. Акция направлена на поддержку участников специальной военной операции и объединяет тысячи людей, готовых помочь защитникам Родины.
- Такие акции крайне важны, ведь они объединяют нас вокруг общей цели – поддержки фронта. Это не просто сбор помощи, а возможность выразить искреннюю благодарность и солидарность нашим защитникам, которые с честью выполняют свой долг перед Родиной. Мы гордимся нашими Героями и всей душой ждем их скорейшего возвращения домой с Победой! – отметила и.о. руководителя Регионального исполнительного комитета «Единой России» Ирина Киселева.
Одними из первых к акции подключились сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Они передали гуманитарную помощь для земляков, участвующих в специальной военной операции.
Принять участие в акции может каждый желающий. Подарки и письма можно передать в местные отделения партии «Единая Россия» или в Штаб общественной поддержки по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40/1.
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