"Единая Россия" дала старт акции "Тепло для Героя" в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня защитника Отечества Сахалинская область присоединилась к традиционной акции «Тепло для Героя», которую партия «Единая Россия» проводит по всей стране уже третий год. Акция направлена на поддержку участников специальной военной операции и объединяет тысячи людей, готовых помочь защитникам Родины.

- Такие акции крайне важны, ведь они объединяют нас вокруг общей цели – поддержки фронта. Это не просто сбор помощи, а возможность выразить искреннюю благодарность и солидарность нашим защитникам, которые с честью выполняют свой долг перед Родиной. Мы гордимся нашими Героями и всей душой ждем их скорейшего возвращения домой с Победой! – отметила и.о. руководителя Регионального исполнительного комитета «Единой России» Ирина Киселева.

Одними из первых к акции подключились сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Они передали гуманитарную помощь для земляков, участвующих в специальной военной операции.

Принять участие в акции может каждый желающий. Подарки и письма можно передать в местные отделения партии «Единая Россия» или в Штаб общественной поддержки по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40/1.