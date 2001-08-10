36% жителей Южно-Сахалинска выступают за регистрацию через Госуслуги продавцов на маркетплейсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.

Владельцев маркетплейсов и сайтов объявлений могут обязать регистрировать пользователей через портал «Госуслуги». Эта и другие меры предусмотрены в антимошенническом пакете поправок, разработанном правительством и в настоящее время проходящем процедуру согласования.

Как жители Южно-Сахалинска относятся к данной инициативе? Согласно результатам опроса, 36% респондентов поддерживают законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере: «Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам + налогообложение».

32% опрошенных высказались против, считая, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса: «Ради какой-то мелочи на продажу надо будет действовать через Госуслуги»; «Вся продажа "из рук в руки" уйдёт в тень в этом случае». 32% затруднились с ответом, отмечая, что цель инициативы понятна, но она может существенно усложнить жизнь всех участников сделок: «Могут регистрироваться под чужими данными и провоцировать, таким образом, кражу данных для регистрации»; «Госуслуги - личные данные и тоже не под 100% защитой. Я против привязки данного сервиса к другим сайтам».

Среди мужчин больше сторонников законопроекта, чем среди женщин. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет реже выражали согласие с инициативой, чем молодые люди до 35 лет и участники опроса старше 45 лет. Наиболее лояльно относятся к законопроекту граждане с доходом от 50 до 100 тысяч рублей — среди них уровень поддержки достигает 46%.

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Время проведения: 4—7 февраля 2025 года