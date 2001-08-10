В Восточном военном округе стартовал сбор с молодыми офицерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С молодыми лейтенантами, проходящими службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской Автономии, острове Сахалин, на базе одного из полигонов Восточного военного округа, стартовал учебно-методический сбор, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В рамках мероприятия, с молодыми офицерами, будут проведены занятия по входному контролю по тактике, огневой, технической подготовке, знанию уставов.

В ходе сбора на полигоне ВВО пройдут занятия по вождению боевых машин, РХБ защите, инженерному обеспечению, связи, армейской тактической стрельбе.

Для проведения сбора на полигоне на девяти учебных объектах оборудовано несколько десятков учебных точек. Занятия с участниками сбора проведут опытные инструкторы – участники СВО.

В целях качественного обучения личного состава был разработан комплексный план подготовки. В ходе сбора предусмотрены как лекционные, так и практические инструкторско-методические занятия, на которых молодые офицеры будут совершенствовать методику проведения занятий по боевой подготовке с подчиненным личным составом и выполнения задач повседневной деятельности.

Особое значение при обучении, уделяется изучению боевого применения беспилотных летательных аппаратов и способов борьбы с БпЛА противника с учетом опыта специальной военной операции.

Заключительным этапом учебных мероприятий для офицеров станет проведение контрольных занятий по огневой и тактической подготовке, вождению машин, РХБ защите, военной топографии.

По завершении сбора каждый молодой офицер получит персональную оценку своих знаний и навыков.