Аэровокзал "Южно-Сахалинск" отметил День гражданской авиации экологической акцией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В честь профессионального праздника сотрудники главной авиагавани острова запустили проект по охране природы. На территории комплекса организовали сбор макулатуры, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Каждый день в аэровокзале только использованных посадочных талонов остаётся около 4 тысяч. Некоторые из них пассажиры отправляют в урны. Те, что попадают в руки агентам после посадки, складируют в терминале. Похожая ситуация сложилась с квитанциями, заявлениями и другими документами.
Чтобы утилизировать макулатуру без вреда для экологии, руководство воздушной гавани обратилось за помощью в Управление по обращению с отходами Сахалинской области. После консультации от специалистов стало ясно: посадочные и иные элементы из бумаги можно не только безопасно захоронить - переработать. Тогда в воздушной гавани и решили запустить экоакцию.
Для сбора использованных посадочных на первом этаже терминала смонтировали большую урну – прозрачное сердце из пластика. Её использовали и ранее, в день рождения аэровокзала. Придерживаясь идеи о разумном потреблении, урну расконсервировали специально под акцию.
Макулатуру сотрудники авиагавани заранее, а ещё привлекли к сбору студентов Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Ребятам предложили самим избавиться от ненужных изделий из бумаги и картона и стать волонтёрами акции. Молодые люди общались с пассажирами, рассказывали о том, почему перерабатывать бумагу важно, помогали людям найти урну. Уже за утро они успели привлечь к участию в экологическом проекте более 100 человек.
«Команда аэровокзала «Южно-Сахалинск» активно трудится, чтобы обеспечить экологическую безопасность. Мы организуем субботники на территории, присоединяемся к уборке достопримечательностей города и районов области, сами создаём интересные проекты. По инициативе сотрудников авиагавань оборудовали урнами для раздельного сбора мусора и хранения батареек. Эта акция – тоже идея персонала. Для нас важно с заботой относиться и к пассажирам, и к тому, что их окружает», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Акция будет длиться в авиагавани в течение недели. После собранные посадочные талоны и макулатуру сотрудники аэровокзала передадут в пункт приёма вторсырья Южно-Сахалинска – «65 ВторПункт». Уже оттуда материалы отправят на переработку или экологически безопасное захоронение.
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