Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 февраля 1984 года на острове Кунашир и островах Малой Курильской гряды Дёмина и Осколки был образован первый в Сахалинской области заповедник. В 2025-м году заповеднику «Курильский» исполнился 41 год, рассказали ТИА "Острова" в заповеднике.

Задачи нашего заповедника – сохранение и изучение природных комплексов Южных Курил во всей их неповторимости и многообразии, воспитание в людях бережного отношения к природе, любви к её естественной нерукотворной красоте.

Заповедник «Курильский» – удивительное место России. Два его участка расположены в северной и южной частях острова Кунашир, третий кластер находится на островах Дёмина и Осколки (Малая Курильская гряда) общей площадью 65 861 га, что составляет 0,75% Сахалинской области). Это один из немногих заповедников России, территория которых выходит на морское побережье или со всех сторон окружена морем (Охотское море, Тихий океан). Из-за уникального расположения, вулканической активности и удалённости от материковой части здесь сохраняется уголок поистине неповторимой природы.

Площадь охранной зоны заповедника 67 618 га, включая 26 143 га морской акватории.

В административном управлении заповедника «Курильский» с первых лет его образования находится подведомственная ООПТ федерального значения – заказник «Малые Курилы», в состав которого входят территории острова Шикотан (частично) и всех островов Малой Курильской гряды (за исключением островов Демина и Осколки, входящих в состав заповедника) вместе с одномильной акваторией Тихого океана. Площадь заказника 67 892 га, большая часть приходится на морскую акваторию, входящую в состав ООПТ – 40 900 га.

По сведениям последнего действующего кадастра ООПТ на территории заповедника «Курильский» обитает 5450 объектов животного мира из которых: 32 вида млекопитающих, 274 видов птиц, 5 видов рептилий, 3 вида амфибии, 27 видов рыб и 2 вида круглоротых. Из них 41 вид животных занесён в Красную Книгу РФ, 95 – занесены в Красную книгу Сахалинской области. Это такие редкие животные, как: калан, сивуч и антур; рыбный филин, японский журавль, лебеди (кликун, малый, американский), казарки (чёрная, канадская), японский бекас, скопа, сокол-сапсан и орланы (белохвост и белоплечий); три вида полозов (японский, островной и малочешуйчатый), дальневосточный сцинк, хвостоносцы (синий, Маака) и другие.

На территории ООПТ произрастает 2442 вида растений и грибов (503 – грибы, 184 – водоросли, 439 – моховидные, 326 – лишайники, 990 – сосудистые растения), из них 73 вида включены в Красную книгу РФ и 147 видов в Красную книгу Сахалинской области. Хорошо известны курильчанам и гостям островов такие краснокнижные виды, как: магнолия обратнояйцевидная, ель Глена, можжевельник Саржента, тис остроконечный, вишня сахалинская, черемуха айнская, диморфант семилопастный, актинидия острая, гортензия черешчатая, лилия (кардиокринум) Глена, венерин башмачок крупноцветковый и многие другие.

С каждым годом растёт количество посетителей территории. В 2024 году заповедник принял 5025 туристов (в 2022 году их было 4205 человек, в 2023 году – 4673 человека).

В настоящее время в заповеднике «Курильский» и подведомственном ему заказнике «Малые Курилы» работает 35 сотрудников, из них 3 кандидата наук. Директор заповедника – Александр Кислейко. Этот год для него на занимаемой должности юбилейный: он стал руководителем ООПТ в августе 2015 года.

Заповедник состоит из семи структурных подразделений: научный отдел, отдел охраны, отдел экопросвещения и познавательного туризма, отдел бухгалтерского учета и планирования, отдел правового и кадрового регулирования, техническая служба заповедника (парк транспортных средств заповедника и гараж) и хозяйственная служба.

Деятельность по сохранению природы, животных и растений – это процесс, в котором важна стабильность и непрерывность. Это непрекращающаяся работа, защищающая природные комплексы, в первую очередь, от антропогенного воздействия человека на окружающую среду. Особое значение в этом процессе имеет преемственность поколений. Дело, которое когда-то начинали одни учёные и природоохранники, сейчас продолжают другие во имя общей цели – сохранить для потомков кусочки дикой природы в первозданно прекрасном виде.

Автор фото: Игорь Дмитриев