Сахалинские стоматологи зарабатывают больше других врачей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики hh.ru выяснили, как изменился спрос на стоматологов в Сахалинской области в 2024 году и сколько они могут зарабатывать.
За весь 2024 год в Сахалинской области были открыты 28 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 15% меньше, чем годом ранее. В целом по стране за тот же период спрос на данных специалистов вырос на 17%.
Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила 175 тыс. рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 75%, или на 75 тыс. рублей.
Кроме того, предлагаемые стоматологам зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 128,4 тыс. рублей в среднем, т. е. на 46,6 тыс. рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.
В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для сахалинских зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога хирурга-имплантолога (700 тыс. рублей до вычета налогов). Чтобы претендовать на эту работу, кандидату нужно иметь опыт работы от 3 лет после ординатуры.
Топ высокооплачиваемых вакансий для стоматологов в Сахалинской области за январь – февраль 2025 года:
- стоматолог хирург-имплантолог, от 250 000 до 700 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
- врач стоматолог-ортопед, от 250 000 до 700 000 ₽ за месяц, до вычета налогов.
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