Сахалинские стоматологи зарабатывают больше других врачей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru выяснили, как изменился спрос на стоматологов в Сахалинской области в 2024 году и сколько они могут зарабатывать.

За весь 2024 год в Сахалинской области были открыты 28 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 15% меньше, чем годом ранее. В целом по стране за тот же период спрос на данных специалистов вырос на 17%.

Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила 175 тыс. рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 75%, или на 75 тыс. рублей.

Кроме того, предлагаемые стоматологам зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 128,4 тыс. рублей в среднем, т. е. на 46,6 тыс. рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.

В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для сахалинских зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога хирурга-имплантолога (700 тыс. рублей до вычета налогов). Чтобы претендовать на эту работу, кандидату нужно иметь опыт работы от 3 лет после ординатуры.

Топ высокооплачиваемых вакансий для стоматологов в Сахалинской области за январь – февраль 2025 года:

- стоматолог хирург-имплантолог, от 250 000 до 700 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

- врач стоматолог-ортопед, от 250 000 до 700 000 ₽ за месяц, до вычета налогов.