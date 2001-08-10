Такая разная наука: документальное кино, которое вдохновляет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Наука - это не просто формулы, лаборатории и сложные термины. Современное документальное кино о науке — это возможность увидеть, как привычное любопытство меняет нашу жизнь. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС составили подборку фильмов, которые рассказывают о самых разных гранях науки: от появления первых университетов России до интервью с известным математиком. Каждый фильм — это не просто рассказ, а возможность увидеть науку такой, какой она есть: живой и увлекательной.
«Научная фантастика»
Познавательное шоу для всей семьи. Детскому любопытству нет предела! Хорошо, что теперь есть искусственный интеллект, который поможет найти ответы на самые сложные вопросы. Вместе с всезнающей Клио юные друзья-исследователи отправляются в невероятное путешествие по загадкам нашего мира. Ребятам предстоит разобраться в самых сложных научных законах и раскрыть тайны природы. Что было бы, если бы динозавры не вымерли? А вдруг Земля перестанет вращаться? Могут ли прилететь инопланетяне? И как насчёт путешествий во времени? Удивительные факты и красочные спецэффекты доказывают: наука — это не скучно.
«Команда. Истории успеха»
Первые в профессии, первые в бизнесе, первые в спорте — самые успешные люди России. Каждый из них достиг невероятных высот в своей сфере, и за каждым стоит целая команда. Одним из героев шоу стал Иван Ященко — выдающийся российский математик и популяризатор науки.
«Бронекатер»
В ноябре 2017 года в Волгограде со дна реки был поднят бронекатер «БК-31». Согласно историческим данным, с июля до октября 1942 года судно принимало самое активное участие в Сталинградской битве. Построенный по спецзаказу «БК-31» на тот момент был уникальным для речного флота кораблем. После подъема на борту были обнаружены артефакты, разнокалиберное оружие и огромное количество боеприпасов к нему, последнее косвенно подтверждает версию историков об «особых» заданиях, которые приходилось выполнять краснофлотцам.
«Дуров»
Документальный портрет создателя Telegram. Павел Дуров – бизнесмен, миллиардер, визионер, ещё в школе решивший стать «интернет-тотемом». О взглядах предпринимателя, его личной жизни и отношениях с властью существует множество мифов. Этот фильм создан для того, чтобы их развеять, и ответить на главный вопрос: «Who is mister Дуров?»
«Романовы»
Уникальный по форме проект, приуроченным к 400-летию воцарения на Руси дома Романовых, который сочетает в себе элементы и игрового, и документального кино, информационной графики и анимации. Документальный цикл расскажет, что представляло собой русское самодержавие как система управления, каковы ее недостатки и преимущества, какую роль монархи дома Романовых играли в событиях российской и мировой истории, а также в становлении российской науки.
Фото: KION
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня В Ясном едва не сгорел жилой дом
09:02 Сегодня На Сахалине задержали браконьера с крабами почти на полмиллиона рублей
09:36 Сегодня За сутки на Сахалине задержаны трое пьяных водителей и 12 – без прав
11:14 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" увеличил объём грузовых перевозок на 52% по итогам января
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
15:44 31 Января Сахалинцев на "Лыжню России" доставят на бесплатных автобусах
09:12 31 Января Сахалинская область заняла 64 место в рейтинге регионов России по перспективности для трудоустройства
13:52 31 Января На Сахалине подвели итоги "XXVIII Чеховских чтений"
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
Выбор редакции
- 11:14 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" увеличил объём грузовых перевозок на 52% по итогам января
- 13:35 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал первый день чемпионата ВВО по биатлону
- 12:21 5 Февраля Стало известно расписание сахалинского этапа Кубка России по волейболу на снегу
- 11:01 4 Февраля В Южно-Сахалинске пройдет Международный кинофестиваль "Дни короткометражного кино"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?