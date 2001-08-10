Меньше всего День влюбленных любят жители Южно-Сахалинска, состоящие в браке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День святого Валентина раздражает состоящих в браке даже больше, чем одиноких. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

51% жителей Южно-Сахалинска относятся к неофициальному празднику — Дню влюбленных — нейтрально. 11% нравится День святого Валентина. 8% любят 14 февраля. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 9% заявили, что просто ненавидят этот день.

Женщины в той или иной форме симпатизируют празднику больше: 25% против 14% среди мужчин. Если среди горожан до 35 лет об однозначно позитивном или скорее положительном отношении к 14 февраля говорили 35%, то среди тех, кому больше 45 лет, — только 12%.

Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке респондентов даже меньше, чем среди одиноких (16 и 25% соответственно): «Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности».

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Время проведения: 3—6 февраля 2025 года.