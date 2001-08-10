Студентам из Александровска-Сахалинского рассказали о значимости участия в политической жизни страны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 февраля для студентов колледжа Александровск-Сахалинского филиала СахГУ прошёл познавательно-правовой час «Хочу всё знать!» при поддержке Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском Избиркоме.

Мероприятие напомнило о значимости молодого поколения жителей России в политической жизни страны, о необходимости в молодом возрасте ответственно относиться к выборам и помнить об их влиянии на жизнь каждого и страны в целом.

В процессе встречи ребята узнали об актуальной ситуации в стране среди молодёжи и их гражданского права - участия в выборах, после чего разделились на две команды-партии, чтобы выявить самых проницательных и сообразительных студентов. С помощью викторин и вопросов-ответов, участники разбирались в важных аспектах избирательного права: что представляют из себя «выборы», в какой хронологии протекает избирательный процесс, особенности работы избирательного участка и многих других.