Сахалинцы стали активнее покупать стройматериалы, бытовую технику и смартфоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рост потребительской активности на Дальнем Востоке в декабре — январе ускорился после замедления в ноябре прошлого года. При этом динамика спроса была разнонаправленной в разных сегментах рынка. Об этом говорится в новом выпуске доклада «Региональная экономика». Покупать больше стали и жители Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в отделении Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

Так, крупный ретейлер строительных и бытовых товаров в регионе отмечал увеличение потока покупателей и объема продаж в этот период: спрос преимущественно поддерживали владельцы новых квартир. Сахалинцы активнее стали покупать смартфоны и бытовую технику онлайн, а также по схемам трейд-ин.

В то же время, по информации региональных автодилеров, объем продаж автомобилей снизился из-за роста ставок потребительского кредитования и осторожного отношения сахалинцев к новым маркам машин. Для стимулирования спроса отдельные поставщики проводили различные сезонные акции.

«Проценты по кредитам в декабре продолжили расти. На этом фоне наблюдалось снижение объемов новых выдач автокредитов по сравнению с пиком в середине прошлого года. При этом спрос на ипотечные кредиты оставался стабильным за счет высокого вклада льготных программ ипотеки, в том числе дальневосточной под 2% годовых», — отметил заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк.

Одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе 200 компаний из Сахалинской области.