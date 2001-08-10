Ученики Восточной гимназии Южно-Сахалинска собрали 15 кг пластика в поддержку экологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики Восточной гимназии проявили заботу об окружающей среде, организовав экологическую акцию по сбору пластика. Буквально за день школьники собрали 15 килограммов вторсырья: бутылки, емкости из-под моющих средств, крышечки и многое другое. Раздельный сбор мусора в Сахалинской области проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в "Управлении по обращению с отходами".

- Основная часть собранного материала отправляется на материк для переработки, но и на острове развивается индустрия вторсырья. Поддержка таких инициатив не только способствует очистке окружающей среды, но и создает дополнительные рабочие места и стимулирует развитие устойчивых технологий, что в результате улучшает качество жизни на острове, — отметил исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

Инициатором мероприятия выступила ученица 4 класса Марина Казанкова. Они с семьей уже давно изучают тему раздельного сбора и дома сортируют отходы.

- Если пластик выбрасывать, то он вредит природе, загрязняя океаны и угрожая экосистемам. Однако, если мы будем активно перерабатывать его, то сможем сохранить наш остров чище и более здоровым для будущих поколений, — поделилась Марина.

Администрация школы с энтузиазмом поддержала акцию и планирует продолжать подобные мероприятия в будущем. В дополнение к этому в школе систематически проходят экоуроки посвященные сортировке отходов, что приучает детей с ранних лет к экологическому образу жизни.

Юные экологи доставили все собранное вторсырье на пункт приема. Там работники экопункта с радостью приняли собранные материалы, похвалив ребят за их старания, отметив, что такие акции служат примером для остальных жителей, побуждая их к дальнейшим действиям по защите окружающей среды.