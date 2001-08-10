Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2025
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11:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Летом с космодрома Восточный Амурской области запустят спутник "Ионосфера-М"

Летом с космодрома Восточный Амурской области запустят спутник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запуск «Союза-2.1б» со спутником «Ионосфера-М» с Восточного может состояться летом 2025 года. О планируемом старте сообщила экспедиционная группа "Тайга Икс-тур", пишет ИА "Порт Амур".

«Старт с Восточного запланирован на 17 июня», - говорится в телеграм-канале группы.

Отмечается, что вывоз и вертикализация «Союза» намечены на 14 июня.

Также в марте может состояться пуск союза космическим аппаратом «Аист-2Т».

Фото: Роскосмос

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