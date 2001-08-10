Аэровокзал "Южно-Сахалинск" увеличил объём грузовых перевозок на 52% по итогам января
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первый месяц 2025 года сотрудники главной воздушной гавани региона обработали 901 212 килограммов груза и почты. За аналогичный период 2024-го авиатранспортом перевезли чуть более 594 203 кг, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе аэровокзала.
Вместе с регулярными рейсами аэровокзальный комплекс принял на обслуживание чартерные грузовые. Всего в январе их было 11. 10 – российских и 1 – китайский. Лидирующую позицию среди направлений, как и в случае с пассажирскими авиаперевозками, заняла Москва. Также грузовые самолёты прибывали в Южно-Сахалинск из Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ и Хабаровска. Связь с Китаем была обеспечена через Харбин.
«Активный прирост по объёму грузовых перевозок мы стали фиксировать ещё осенью 2024 года. Мощный всплеск пришёлся на конец ноября, когда остров захлестнула подготовка к зимним праздникам. В январе спрос на авиадоставку грузов и почты остался на высоком уровне, и команда аэровокзала была готова к такому развитию событий. Мы усилили службы как персоналом, так и техникой. Рейсы обслуживали без задержек, качественно», - подчеркнул заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.
Согласно предварительным прогнозам, в феврале грузовой трафик аэровокзала Южно-Сахалинска продолжит расти. В марте старт высокого весенне-летнего сезона навигации расширит расписание полётов авиагавани дополнительными рейсами, а значит, принесёт рекордные значения по всем производственным показателям.
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