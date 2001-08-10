Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная авиагавань региона стала победителем национальной премии «Воздушные ворота России». Эксперты присудили аэровокзальному комплексу первое место в номинации «Лучший инвестиционный проект» по итогам 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

За победу новый терминал Южно-Сахалинска боролся с аэропортами центральной части России, Сибири, Дальнего Востока. В гонку за главную награду авиационной отрасли аэровокзал вступил впервые. Он стал одним из самых юных участников премии.

К обслуживанию пассажиров комплекс приступил в августе 2023-го. Уже в начале декабря того же года встретил первого полумиллионного путешественника. Далее, месяц за месяцем пассажирский трафик авиагавани рос. По итогам 2024 года через главные воздушные ворота Сахалина прошли рекордные 1 448 527 человек.

Также за этот период в терминале кратно вырос объём грузовых перевозок и доступных для пассажиров сервисов. За 2024-ый сотрудники аэровокзала обработали более 15 000 тонн груза и почты. Список услуг пополнили сервисы по ускоренному обслуживанию, индивидуальному сопровождению, приоритетному проходу предполётных процедур, доставке спортивного инвентаря.

Неизменным с момента открытия для авиапредприятия остался статус самого большого терминала на Дальнем Востоке и технологичного – в России. Площадь воздушной гавани составляет более 47 000 квадратных метров. Удобство пассажиров обеспечивают телескопические трапы, автоматизированные стойки регистрации, современная пятиуровневая система безопасности в зоне комплектации багажа, а также различные пространства для отдыха.

«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» - действительно, лучший инвестиционный проект. Компания «Красинвест» вложила в него 12,5 миллиардов рублей. Как итог, связь Сахалина с материком окрепла, наши пассажиры получили лучшие сервисы и большие возможности для путешествий. Победа в премии «Воздушные ворота России» - отличный показатель того, что команда авиагавани всё делает правильно, развивается планомерно и уверенно. Аэровокзал и дальше будет внедрять современные технологии, совершенствовать производственные процессы и улучшать сервисы», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Напомним, награждение конкурсантов состоялось в Москве. Оно стало частью одного из главных отраслевых событий – XII Национальной выставки аэропортовой инфраструктуры и гражданской авиации NAIS. Аэропорты оценивали представители авиационных властей РФ, профильных ФГУП и ФГУ, авиакомпаний, предприятий авиационного бизнеса, отраслевых ассоциаций, профессионального экспертного сообщества и СМИ.