Сахалинцам расскажут о водородном будущем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Водородная энергия: зеленое будущее Сахалина» состоится в главной библиотеке островного региона 30 января. Начало в 14.00. Встреча пройдет в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031) и культурно-просветительского проекта «Краеведческие штудии», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Лектором выступит директор автономной некоммерческой организации «УК Восточный водородный кластер» Андрей Горбунов. Он поделится интересными фактами об уникальном химическом элементе — водороде, а также расскажет о методах его получения и проектах, которые реализуются в рамках Восточного водородного кластера. В числе этих проектов: водородные заводы и полигоны, поезда, беспилотные летательные аппараты, суда, грузовой и пассажирский транспорт, а также передовая инженерная школа.

Мероприятие пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-37.