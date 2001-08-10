Резидент ТОР Сахалин откроет питомник растений для озеленения городской среды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания «МАГНОЛИЯ С.А.Д.» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Сахалин» создаст питомник декоративных деревьев и растений в селе Троицкое Анивского городского округа. Реализация проекта позволит обеспечить регион качественным, здоровым и долговечным посадочным материалом. В частности, продукция предприятия востребована в реализуемых с господдержкой проектах реновации общественных пространств и обустройстве новых парков, скверов и зон отдыха, создающихся в регионе. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) компания-резидент вложит в проект более 105 млн рублей, создается 20 рабочих мест, рассказали ТИА "Острова" в компании.

«Сахалин активно обновляется, реализуются масштабные проекты мастер-планов, создаются новые общественные пространства, университетский кампус, транспортная и жилая инфраструктура. Объем девелоперских проектов стимулирует смежные отрасли экономики. Мы планируем создать промышленный питомник декоративных деревьев и растений, чтобы обеспечить регион доступным и качественным посадочным материалом, адаптированным как для городского озеленения, так и для частного садоводства», - прокомментировал Дмитрий Ли, генеральный директор компании «МАГНОЛИЯ С.А.Д.».

В рамках проекта до 2026 года планируется построить и ввести садовый центр на 175 кв.м, тепличный комплекс на 400 кв.м, а также складские и вспомогательные сооружения.

«Проект питомника декоративных растений на Сахалине имеет существенное значение для развития городской среды и, соответственно, повышения качества жизни и туристической привлекательности. КРДВ комплексно сопровождает создание нового предприятия на всех этапах, мы окажем инвестору поддержку в обеспечении земельным участком, получении налоговых преференций, продвижении продукции, кадровом и правовом обеспечении», - прокомментировала Мария Гришинкова, директор КРДВ Сахалин и Курилы.

Всего на ТОР «Сахалин» по соглашениям с КРДВ бизнес реализует 68 проектов, 16 из которых введено. В экономику региона вложено около 35,7 млрд рублей инвестиций, создано 2 660 рабочих мест. Резидентам ТОР доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, на землю первые 3-5 лет, а также возможности предоставления земли и инфраструктурной поддержки.