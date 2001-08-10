ВТБ предупреждает: три самые популярные схемы обмана детей мошенниками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ определил три самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей. В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев.
Основные схемы обмана включают:
1. Запугивание через звонки. Мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации». Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги.
2. Обман через игры. Злоумышленники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения «приза». Также активно распространяется схема, когда детям предлагают приобрести игровую валюту, например, в Roblox. Дети берут деньги из дома и отдают мошенникам.
3. Удаленное управление устройствами. Под предлогом защиты или помощи просят ребенка установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.
ВТБ рекомендует родителям:
- объяснить детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения;
- использовать родительский контроль: настроить ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка;
- подключить уведомления в онлайн-банке, чтобы быстро реагировать на подозрительные транзакции;
- обучать ребенка, как поступать в случае подозрительных звонков, указать номера телефонов, по которым дети могут связаться с родителями или другими близкими;
- рассказать детям, что в случае угрозы со стороны незнакомых людей им следует обязательно обратиться к своим родителям или другим близким людям, если родителей нет рядом.
"С каждым годом методы мошенников становятся все более изощренными, и они начали активно использовать доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества", - отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
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