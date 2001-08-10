95 лет назад Михаил Водопьянов совершил исторический перелет из Хабаровска на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Исторический час, посвященный 95-летию со дня легендарного перелета Михаила Водопьянова из Хабаровска на Сахалин, состоялся 8 января в главной библиотеке Сахалина. Участниками мероприятия стали военнослужащие, проходящие службу по призыву, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ребятам наполнили о суровых природных условиях и географической удаленности Сахалина от материковой части страны, что осложняло развитие авиасообщения с островом. Слушателям рассказали, что по инициативе Общества содействия обороне, авиации и химической промышленности на территории Дальневосточного края был организован сбор средств для приобретения самолета. Жители Сахалина и Хабаровска поддержали эту инициативу, и на собранные средства был приобретен самолет «Ю-13». В конце 1929 года его доставили по железной дороге в Хабаровск.

В январе 1930 года состоялся первый перелет самолета с бортовым номером «СССР-127» по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Оха — Александровск-на-Сахалине. За штурвалом находился летчик Михаил Водопьянов, а бортмехаником был Николай Анисимов. О трудностях, с которыми столкнулись первооткрыватели этой воздушной трассы, подробно рассказывается в книге Михаила Водопьянова «Первый рейс».

Военнослужащие также узнали и о других подвигах Героя Советского Союза: спасении челюскинцев в 1934 году, посадке грузового самолета с первыми полярниками на Северном полюсе в 1937 году и участии в бомбардировке Берлина в 1941 году. После завершения летной карьеры Михаил Васильевич стал членом Союза писателей СССР. Его авторству принадлежат 32 книги и 5 пьес о достижениях гражданских пилотов и техников.

Для организованных групп в СахОУНБ проходят исторические часы «Михаил Водопьянов – первый летчик Сахалина», запись по телефону 45-25-54.