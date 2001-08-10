Тихоокеанское
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10 Января 2025
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95 лет назад Михаил Водопьянов совершил исторический перелет из Хабаровска на Сахалин

95 лет назад Михаил Водопьянов совершил исторический перелет из Хабаровска на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Исторический час, посвященный 95-летию со дня легендарного перелета Михаила Водопьянова из Хабаровска на Сахалин, состоялся 8 января в главной библиотеке Сахалина. Участниками мероприятия стали военнослужащие, проходящие службу по призыву, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ребятам наполнили о суровых природных условиях и географической удаленности Сахалина от материковой части страны, что осложняло развитие авиасообщения с островом. Слушателям рассказали, что по инициативе Общества содействия обороне, авиации и химической промышленности на территории Дальневосточного края был организован сбор средств для приобретения самолета. Жители Сахалина и Хабаровска поддержали эту инициативу, и на собранные средства был приобретен самолет «Ю-13». В конце 1929 года его доставили по железной дороге в Хабаровск.

В январе 1930 года состоялся первый перелет самолета с бортовым номером «СССР-127» по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Оха — Александровск-на-Сахалине. За штурвалом находился летчик Михаил Водопьянов, а бортмехаником был Николай Анисимов. О трудностях, с которыми столкнулись первооткрыватели этой воздушной трассы, подробно рассказывается в книге Михаила Водопьянова «Первый рейс». 

Военнослужащие также узнали и о других подвигах Героя Советского Союза: спасении челюскинцев в 1934 году, посадке грузового самолета с первыми полярниками на Северном полюсе в 1937 году и участии в бомбардировке Берлина в 1941 году. После завершения летной карьеры Михаил Васильевич стал членом Союза писателей СССР. Его авторству принадлежат 32 книги и 5 пьес о достижениях гражданских пилотов и техников.

Для организованных групп в СахОУНБ проходят исторические часы «Михаил Водопьянов – первый летчик Сахалина», запись по телефону 45-25-54.

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