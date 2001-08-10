Снайперы на Сахалине отрабатывают навыки стрельбы в условиях плохой видимости
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают навыки стрельбы в условиях плохой видимости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе практических действий на полигоне «Троицкий» снайперские пары скрытно перемещаются по лесному массиву на специально подготовленную площадку, для дальнейшего поражения условного противника на дистанции до 500 метров.
Кроме того, при выполнении учебных задач военнослужащие определяют наиболее выгодные места для стрельбы.
Основной сложностью при выполнении задачи является плохая видимость и погодные условия поэтому военнослужащим необходимо вносить определенные поправки при прицеливании и выстреле.
При отработке поставленных учебно-боевых задач военнослужащие учитывают опыт, полученный в боевых действиях, в том числе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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