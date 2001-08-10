На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На танкодроме армейского корпуса Восточного военного округа военнослужащие в рамках акции «Елка Желаний» прокатили детей участников специальной военной операции на танке Т-80. Ребята испытали много ярких впечатлений, и все остались довольны своим исполненным желанием, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Помимо исполнения заветной мечты, каждый ребенок получил от командования армейского корпуса ВВО сладкий подарок.

Стоит отметить, что благотворительная акция «Елка Желаний» прошла во всех соединениях и воинских частях армейского корпуса на Сахалине и Курильских островах. Традиционно, пожелания ребят были развешаны в конвертах на новогодних елках, которые снимались и зачитывались, командованием соединений и воинских частей ВВО.