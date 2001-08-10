На Сахалине завершена реконструкция ЛЭП-35 кВ "Новоалександровская – Санаторная"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» завершило полную реконструкцию линии электропередачи напряжением 35 кВ, соединяющей подстанции «Новоалександровская» и «Санаторная». Это позволило обеспечить транзит мощности между двумя муниципальными образованиями – Южно-Сахалинском и Долинским районом, повысить надежность электроснабжения сел Синегорск, Санаторное, Быков, планировочного района Новоалександровск областного центра, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Реконструкция ЛЭП «Новоалександровская - Санаторная» – второй этап масштабного обновления линии электропередачи напряжением 35 кВ «Синегорская – Новоалександровская» с заходом на подстанцию «Санаторная». Работы ведутся с учетом особенностей островного региона, для которого характерны сильные циклоны, обильные снегопады и ледяные дожди.
Данная ЛЭП, протяженностью свыше 22 километров, была построена 50 лет назад. Она неоднократно подвергалась воздействию мощных циклонов, что приводило к деформации опор, обрывам проводов и повреждениям сцепной арматуры. Несмотря на проводимые ремонтные работы, на сегодняшний день линии потребовалась масштабная модернизация из-за повышенных нагрузок.
В рамках реконструкции ЛЭП «Новоалександровская – Санаторная» для уменьшения длины пролетов установлено 4 дополнительных опоры ЛЭП, произведена замена всех 49 опор и старого провода на облегченный компактированный провод c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении. Также смонтированы птицезащитные устройства различных типов, два поста телеметрии гололедных нагрузок.
Проект реализуется в рамках программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона.
К реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило пять лет назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана климатическими особенностями региона – здесь сложные погодные условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.
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