Сахалинские энергетики отметили профессиональный праздник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В честь Дня энергетика генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» Александр Юров вручил лучшим сотрудникам отраслевые и региональные награды, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
В торжественном мероприятии, которое прошло в здании исполнительного аппарата Сахалинэнерго, приняли участие заместитель председателя Правительства Сахалинской области Алексей Римша и председатель постоянного Комитета Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету Сергей Дубов.
Для Сахалинэнерго уходящий год был отмечен важными событиями. В сентябре в режиме телемоста с Восточного экономического форума торжественно запущена в работу новая газотурбинная установка отечественного производства на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, продолжается успешная реализация программы, направленной на обеспечение надежной работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК).
В 2024 году в рамках ПОУРЭК основное внимание уделялось реконструкции подстанций 220 кВ «Южно-Сахалинская» и 110 кВ «Южная». В уходящем году выполнен первый этап реконструкции системообразующей ЛЭП-220 кВ «Лермонтовка – Краснопольская»; ЛЭП-35 кВ, соединяющая подстанции «Леонидово» и «Тихменево», переведена в кабельное исполнение; завершена масштабная реконструкция ЛЭП-35 кВ «Синегорская – Санаторная – Новоалександровская».
В 2024 году сохранился высокий спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям компании. Число заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям Сахалинэнерго выросло 13% по сравнению с 2023 годом. Наряду с подключением к электросетям объектов бытовых потребителей, Сахалинэнерго обеспечило дополнительные мощности для промышленных предприятий, объектов социальной сферы и жилищного строительства.
Самым торжественным моментом стало награждение отличившихся сотрудников.
Министерство энергетики присвоило звание «Почетный энергетик» первому заместителю Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» - главному инженеру Павлу Яковлеву.
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд благодарностями Министерства энергетики РФ награждены: начальник участка средств диспетчерско-технологического управления электрического цеха Сахалинской ГРЭС Роман Демченко, начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений Сахалинэнерго Дмитрий Егай, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Западного базового сетевого района филиала «Распределительные сети» Ли Мен Сок, лаборант химического цеха Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 Наталья Мозговая.
Знаком отличия Губернатора Сахалинской области «Почетный наставник» награждены: заместитель начальника топливно-транспортного цеха Сахалинской ГРЭС Анатолий Васильев, заместитель начальника турбинного цеха по эксплуатации Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 Андрей Соловьев.
Также почетные грамоты и благодарности РусГидро, Ассоциации ЭРА России, министерства энергетики Сахалинской области, областной думы и городской думы г. Южно-Сахалинска были вручены около 150 сотрудникам Сахалинэнерго.
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