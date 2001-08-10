Детские карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в торжественной обстановке двум юным сахалинцам и их маме вручили карты сахалинца от банка ВТБ. Маме – взрослую карту, а её сыну и дочери – детские.

Торжественность обстановки была вызвана тем, что многодетная семья учителя-логопеда детского сада №19 "Алёнушка" Веры Гареевой, стала счастливой обладательницей 110-тысячной карты сахалинца. Именно такое количество карт уже выпущено на островах.

Поэтому немудрено, что на вручении присутствовала региональный министр социальной защиты Ольга Орлова и единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Семья получала сразу три карты: одну, взрослую, - мама, и две детские – её сын Алексей и дочь Мария.

- Пока тебе только шесть лет, ты ещё не можешь открыть свой счёт, - объяснила Марии Ольга Шашкина. – Сейчас денежные средства физически будет пополнять мама, а ты сможешь ими распоряжаться. А мама будет следить, есть ли деньги на счёте, как ты их тратишь.

Вместе с картами детям вручили платёжные стикеры, а также каждому из членов семьи – специальные подарки: музыкальный центр Алексею, новогодний калейдоскоп Марии и сертификат в магазин косметики для мамы.

- Не каждый ребёнок России может похвастаться тем, что имеет карту жителя, а у сахалинских детей такая возможность есть, - отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова. – У карты есть ряд преимуществ. Во-первых, её можно сделать проездным билетом в общественном транспорте. Во-вторых, все дети региона от 0 до 17 лет могут по этой карте бесплатно посещать водно-оздоровительный комплекс "Аква-Сити". Если говорить о старшем поколении, то карта сахалинца даёт возможность бесплатно проходить в культурные и спортивные учреждения региона (до 20 проходов в месяц), позволяет покупать товары со скидкой (в программе скидок участвуют более 1 300 торговых точек). Количество мер социальной поддержки, доступных держателям карт сахалинца, будет только расти.

А единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Сахалинской области Ольга Шашкина добавила, что растет доступность карты для островитян – расширяется число городов и поселков, жители которых могут получить карту сахалинца от банка ВТБ.

- На сегодняшний день получить нашу карту уже могут жители Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова, Анивы, Долинска и Невельска. В целом 12 населенных пунктов области, - объяснила Ольга Константиновна. – С 1 декабря такая возможность появится у жителей Охи. И уже до конца года к выездному сервису банка будут подключены еще 13 городов и поселков острова. В результате наша доставка охватит свыше 80% населения острова.

Что касается детских карт сахалинца, то их выпуск мы начали лишь с октября 2024 года, но они уже пользуются популярностью. Традиционно каждый ребёнок кроме карты, которая выпускается абсолютно бесплатно, получает у нас платёжный стикер. Это очень удобный платёжный инструмент. Его можно наклеить на телефон и пользоваться при покупках вместо карты, чтобы не потерять её.

Не рано ли детям иметь банковские карты уже в шесть лет? Думаю, это самый подходящий возраст чтобы начинать осваивать финансовую грамотность и учиться распоряжаться финансами. А также отмечу, что подростки с 14-летнего возраста уже могут открывать в нашем банке свой счёт и привязывать карту к нему.

Справка

Единая карта сахалинца – часть общероссийского проекта "Карта жителя". Его реализуют правительства регионов России совместно с банками-эмитентами. Карты от ВТБ доступны в 12 регионах страны, на Дальнем Востоке – в Сахалинской области и Приморском крае.