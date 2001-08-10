Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
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По предостережению Россельхознадзора на Сахалине ликвидирована несанкционированная свалка
12:25, | Новости общества Сахалина и Курил

По предостережению Россельхознадзора на Сахалине ликвидирована несанкционированная свалка

По предостережению Россельхознадзора на Сахалине ликвидирована несанкционированная свалка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 ноября 2024 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора зафиксирована ликвидация свалки на участке сельхозназначения в районе села Троицкое Анивского района Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Захламление участка сельхозназначения общей площадью 122,4 га правообладателем которого является Сахалинская область, было выявлено в июне 2024 года.

Как было установлено в ходе проведения выездного обследования, на участке установлены теплицы, при этом большая его часть была покрыта сорняками, деревьями и кустарниками. Кроме того, на площади 1 га выявлена свалка бытовых отходов (полиэтилен, части неиспользованной техники, каркасы ржавых автомобилей, предметы быта и бытовой техники, бревна, строительный мусор).

По факту выявленного нарушения земельного законодательства Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было выдано предостережение.

26 ноября государственным инспектором Россельхознадзора проведено еще одно выездное обследование участка, в ходе которого установлено, что нарушение земельного законодательства устранено, отходы вывезены с участка.

Отметим, с начала 2024 года управлением Россельхознадзора на землях сельхозназначения в Сахалинской области выявлено 2 несанкционированные свалки, в результате работы территориального управления Россельхознадзора 2 свалки ликвидированы.

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