Парковку аэровокзала "Южно-Сахалинск" оборудовали зарядными электростанциями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Электрозарядные станции установили в зоне долгосрочной стоянки авиагавани. Воспользоваться ими могут владельцы как легковых автомобилей, так и общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Всего к концу ноября на территории парковки смонтировали четыре станции для заправки машин на электрическом ходу. Выходная мощность - от 60 до 120 кВт. Работают они и в морозы, и в жару, поэтому переменчивая сахалинская погода им не страшна.
Программное обеспечение от российского разработчика защитит данные водителей: их необходимо будет внести в официальном приложении для того, чтобы подключить транспорт к заправке. Там же можно выбрать подходящий режим зарядки: экспресс или стандартную. В зависимости от решения автовладельца программа подскажет, какой коннектор нужно снять с панели. Их на каждой заправке – по три.
На то, чтобы зарядить машину с 0% до 100% в быстром режиме, на такой станции уйдёт от 30 минут до часа. Время зависит от конфигурации транспортного средства. По стандартному тарифу процесс заправки электричеством займёт около 6 часов. Разобраться с нюансами также можно в приложении или по номеру горячей линии. В помощь – кьюар-коды и инструкции на зарядном блоке.
«Открытие электрозаправок – важный шаг для нашего аэровокзала. Таким образом мы развиваем экологические инициативы, принятые правительством Сахалинской области. Внедряя зелёные технологии, мы преображаем воздушную гавань, открываем новые возможности для пассажиров и сохраняем окружающую среду. Чем больше инфраструктуры для электромобилей будет создано, тем активнее жители и гости региона будут использовать машины на экологически чистом топливе. Это плюсы и для бизнеса, и для природы», - подчеркнул генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Запуск электрозаправок на долгосрочной парковке – часть экологической программы аэровокзала. Ещё к открытию специалисты оборудовали телескопические трапы электрозарядками для самолётов. Позже установили урны для раздельного накопления мусора и точки сбора использованных батареек, а котельную, что обеспечивает теплом авиатерминал, перевели на газ.
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