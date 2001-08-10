Каждый второй житель Южно-Сахалинска слышит от руководителя нецензурные выражения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные жители города.
В Южно-Сахалинске в 45% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 13% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 32% — время от времени. Из уст руководителя 10% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 39% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 23% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 46% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, горожане признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 10%, о периодическом — еще 35%.
Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся. Интересно, что горожане 35—45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, рассказывали о том, что слышат нецензурную лексику от коллег, что делают замечания по этому поводу, и реже — что позволяют себе сквернословить. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР и руководители всех уровней: «Другого языка не понимают», — отзываются они о подчиненных. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка: «Это очень плохо, но на работе — сплошной стресс».
Время проведения: 9 октября — 13 ноября 2024 года
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