В аэровокзале Южно-Сахалинска прошли практические занятия по оказанию помощи при остановке сердца ​

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной воздушной гавани региона прошли первые практические медицинские занятия в осенне-зимнем периоде. Участие в тренировке приняли агенты по регистрации и инспекторы по досмотру – специалисты, которые чаще остальных, контактируют с пассажирами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

По легенде, один из путешественников потерял сознание в зоне регистрации. Сотруднику авиатерминала нужно быстро отреагировать на происшествие и оказать первую помощь.

«Такие практические занятия в «полях» у нас в аэровокзале проходят впервые. Ранее агенты и инспекторы проводили реанимацию в учебном классе, без пристального внимания пассажиров, в менее стрессовых условиях. Чтобы персонал не растерялся и выполнил все действия верно, важно переносить тренировки из кабинетов в реальные условия», – подчеркнула заведующая здравпунктом АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Татьяна Носкова.

На оценку обстановки – пара секунд. Чуть больше времени выделяют под осмотр пострадавшего: агент по регистрации должен проверить, находится ли человек в сознании, проходимы ли дыхательные пути, работают ли лёгкие и сердце. Это занимает ещё около 20 секунд. Результаты следующие: у пассажира остановилось сердце, он перестал дышать. Пациенту необходима сердечно-лёгочная реанимация.

Удостоверившись в этом, сотрудник должен попросить одного из коллег позвонить в «Скорую» по номеру 103 или в Центр обработки вызовов – 112, а также дежурному фельдшеру. На разговор и краткое объяснение ситуации – не более 30 секунд. Пока специалисты в пути, уже оба агента приступают к базовой реанимации. Один освобождает грудную клетку от одежды и начинает выполнять ритмичные надавливания, другой – проводит искусственное дыхание. Каждые 3 минуты – остановка на 20 секунд. Этого времени должно хватить, чтобы проверить: появились ли пульс и дыхание.

Как только агенты замечают сердцебиение у пострадавшего пассажира, ему придают устойчивое боковое положение и до приезда бригады «Скорой Помощи» проводят повторный осмотр на наличие травм. Всё – в порядке. В роли потерявшего сознание путешественника был манекен. На нём по тому же сценарию отработали последовательность действий 20 специалистов. Каждый раз – успешно.

«Здоровье пассажира – главная ценность для сотрудника аэровокзала. Да, у нас работает здравпункт, каждое утро на смену заступает новая бригада медицинских работников, но уметь оказывать первую помощь обязан каждый. Особенно те специалисты, которые работают с путешественниками каждый день. Практика показала: реакция у наших сотрудников хорошая, навыки есть. В случае необходимости они помогут пассажиру без промедлений», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

До середины ноября через такие практические занятия пройдёт каждый сотрудник аэровокзального комплекса. После этого команде предстоит отработать действия по оказанию первой помощи при наружном кровотечении, травмах, отравлении и острой реакции на стресс.