В Южно-Сахалинске обсудят подростковые проблемы и способы их решения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Практический семинар "Современный подросток. Инструкция по применению" состоится в главной островной библиотеке 9 ноября. Начало в 14.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Клинический психолог, практический психолог высшей квалификационной категории при Центре социально-психологической помощи и развития личности «Ориентир» - Оксана Казакова расскажет об особенностях подросткового возраста и трудностях, связанных с ним. Она затронет тему подросткового кризиса, который ставит сложные вопросы как перед самими подростками, так и взрослыми, окружающими их. Слушатели получат практические навыки для решения проблем, возникающих в этот сложный период. Также участников встреч научат оптимально взаимодействовать с подростками и поддерживать с ними теплые и доверительные отношения.

Параллельно с лекцией для детей будет проведен мастер-класс по изготовлению мягких совушек из картона и ниток для вязания.

Встреча пройдет в молодежном центре Универсалка (второй этаж СахОУНБ). Вход свободный. Дополнительная информация и запись по телефону: +7 (4242) 45-25-28