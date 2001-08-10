До 1 декабря сахалинцы могут сменить страховщика пенсионных накоплений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области, у которых есть пенсионные накопления, могут до 1 декабря 2024 года выбрать организацию-страховщика для инвестирования этих средств на финансовом рынке, рассказали ТИА "Острова" в Социальном фонде.
Страховщиками могут быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Смена страховщика происходит при переходе из одного фонда в другой.
Для перевода пенсионных накоплений к новому страховщику надо до 1 декабря подать заявление в любой клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области или на портале госуслуг (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).
При переводе пенсионных накоплений в НПФ необходимо сначала заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании, а затем подать заявление в Отделение СФР по Сахалинской области, указав данные договора. Изменить свое решение можно до 31 декабря, для этого тоже необходимо подать соответствующее заявление в Отделение фонда по Сахалинской области.
Обратим внимание, что частый переход от одного страховщика к другому (более одного раза в 5 лет) может стать причиной потери инвестиционного дохода. Если гражданин подаст заявление, чтобы средства пенсионных накоплений были переведены через пять лет, то средства будут переданы новому страховщику без потери инвестиционного дохода в 2029 году.
Если гражданин подаст заявление о досрочном переходе, то оно будет рассмотрено до 1 марта 2025 года. При этом без потери инвестиционного дохода к новому страховщику перейдут только те, кто формирует средства пенсионных накоплений у текущего страховщика с 2015 года и с 2020 года.
Информация о наличии пенсионных накоплений и страховщике (СФР или НПФ), содержится в выписке из индивидуального лицевого счета (ИЛС), которую можно заказать на портале госуслуг.
Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 01:18 Сегодня Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 Сегодня Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
- 01:20 Сегодня Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
09:51 Сегодня В октябре аэровокзал "Южно-Сахалинск" бьёт рекорды
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
14:46 28 Октября Сахалинские судебные приставы вновь сопроводили до границы очередных нелегальных мигрантов
11:43 28 Октября В Сахалинской области замедлился рост цен на услуги и товары
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
Выбор редакции
- 10:21 Вчера Сахалинская библиотека получила "бронзу" на всероссийском конкурсе
- 11:17 30 Октября В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина
- 10:25 29 Октября На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе
- 15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?