До 1 декабря сахалинцы могут сменить страховщика пенсионных накоплений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области, у которых есть пенсионные накопления, могут до 1 декабря 2024 года выбрать организацию-страховщика для инвестирования этих средств на финансовом рынке, рассказали ТИА "Острова" в Социальном фонде.

Страховщиками могут быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Смена страховщика происходит при переходе из одного фонда в другой.

Для перевода пенсионных накоплений к новому страховщику надо до 1 декабря подать заявление в любой клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области или на портале госуслуг (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).

При переводе пенсионных накоплений в НПФ необходимо сначала заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании, а затем подать заявление в Отделение СФР по Сахалинской области, указав данные договора. Изменить свое решение можно до 31 декабря, для этого тоже необходимо подать соответствующее заявление в Отделение фонда по Сахалинской области.

Обратим внимание, что частый переход от одного страховщика к другому (более одного раза в 5 лет) может стать причиной потери инвестиционного дохода. Если гражданин подаст заявление, чтобы средства пенсионных накоплений были переведены через пять лет, то средства будут переданы новому страховщику без потери инвестиционного дохода в 2029 году.

Если гражданин подаст заявление о досрочном переходе, то оно будет рассмотрено до 1 марта 2025 года. При этом без потери инвестиционного дохода к новому страховщику перейдут только те, кто формирует средства пенсионных накоплений у текущего страховщика с 2015 года и с 2020 года.

Информация о наличии пенсионных накоплений и страховщике (СФР или НПФ), содержится в выписке из индивидуального лицевого счета (ИЛС), которую можно заказать на портале госуслуг.

Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.