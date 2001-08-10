Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная воздушная гавань Сахалина и Курил вместе с авиакомпанией «Аврора» провела серию иммерсивных экскурсий для детей сотрудников. Она стала продолжением проекта по развитию промышленного туризма «Здесь начинается рабочий день». В мир авиационных профессий погрузились более 90 ребят в возрасте 6–8 лет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Чтобы мальчикам и девочкам было легче усвоить информацию, их разделили на три группы. Друг за другом они прошли через входной досмотр, регистрацию и паспортный контроль. На каждом этапе сотрудники аэровокзала рассказали подробнее о своей работе и оборудовании, которое они задействуют в течение дня.

Так, инспекторы службы транспортной (авиационной) безопасности показали, как обнаружить запрещённые к провозу предметы с помощью интроскопа и какие движения сделают досмотр вручную максимально эффективным. Агенты по обслуживанию пассажиров оформили ребят на импровизированный рейс, объяснили, как правильно заполнить посадочный и прикрепить бирку к багажу. После – уже сами дети попробовали себя в роли сотрудников воздушной гавани.

«В аэровокзале «Южно-Сахалинск» работают активные, коммуникабельные, специалисты – профессионалы своего дела. Каждый день наша команда сталкивается с увлекательными задачами, встречает пассажиров разных категорий, обрабатывает багаж, готовит к отправке самолёты. Мы рады делиться опытом и вдохновлять детей на работу в авиации. Сегодня эта отрасль - один из драйверов для Сахалинской области. Мы с гордостью работаем на её развитие», – отметила ведущий специалист по персоналу АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова.

В стерильной зоне группы понаблюдали за обслуживанием самолётов на перроне. Ребята увидели в работе диспетчеров по загрузке и авиатехников. После – поднялись на борт воздушного судна. Авиакомпания «Аврора» предоставила для экскурсии Airbus A319 – современный, полностью автоматизированный самолёт. На таких бортах «Аврора» выполняет рейсы из Южно-Сахалинска в Хабаровск, Владивосток и Красноярск. Во время профориентационной встречи бортпроводники подробнее рассказали детям об обслуживании пассажиров на этих направлениях и провели демонстрацию аварийно-спасательного оборудования.

«Хотя иммерсивная экскурсия подразумевает, что развлекательный формат будет преобладать, мы постарались показать ребятам: работать в авиации – это серьёзно и ответственно. Наши сотрудники общались с детьми, как со взрослыми, рассказывали о своём пути в профессии, о возможностях, которые перед ними открываются», - поделилась ведущий специалист по подбору и найму персонала авиакомпании «Аврора» Ольга Игнатенко.

В завершение экскурсии для ребят провели викторину. Вопросы посвятили авиационным профессиям, с которыми они познакомились во время встречи в аэровокзале и на борту воздушного судна. Победителей отметили призами.

«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» и авиакомпания «Аврора» являются одними из ключевых участников профориентационного проекта по промышленному туризму «Здесь начинается рабочий день» А совместная их совместная работа в данном направлении подтверждает: лучшие проекты создаются в результате синергии. Промышленный маршрут для воспитанников детских садов и учеников младших классов по закулисью авиации получился познавательным, насыщенным, небанальным. Мы надеемся, что как можно больше ребят с Сахалина, Курил и со всего Дальнего Востока смогут побывать на этих экскурсиях и понять, что наши острова – прекрасная площадка для построения карьерного пути и профессиональной самореализации», - прокомментировала первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.

Напомним, аэровокзал «Южно-Сахалинск» и авиакомпания «Аврора» являются участниками регионального проекта по промышленному туризму «Здесь начинается рабочий день» акселерационной программы Агентства стратегических инициатив, главной целью которой является улучшение имиджа российских предприятий и формирование потребительской лояльности к продукции российских брендов. Ключевой задачей участия в проекте островного региона является профориентация подрастающего поколения.

Первую экскурсию в рамках проекта «Здесь начинается рабочий день» воздушная гавань областной столицы вместе с авиакомпанией «Аврора» провела в феврале этого года. Тогда гостями терминала стали студенты. Теперь, когда сотрудники предприятий привели программу встреч в соответствие со стандартами детского промышленного туризма, на объектах могут побывать школьники вместе с родителями. О наборе групп будут сообщать заранее.